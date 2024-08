Il Gof premia il baritono De Candia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Saranno consegnati questa sera in piazza Leopardi i premi "Gigli Opera Festival 2024" alRoberto De(nella foto), come tributo alla sua importante carriera, e alle rappresentanti del ministero della cultura Maria Assunta Peci e Elena Sinibaldi, che hanno lavorato alla candidatura e ottenuto con successo il riconoscimento del "Canto lirico italiano" come bene immateriale dell’Unesco. Il premio consiste in una scultura scelta fra le otto opere create dagli studenti della classe 5ª F del liceo artistico Cantalamessa di Macerata. Lazione avverrà nel corso della rappresentazione in forma ridotta della "Madama Butterfly" di Puccini, prevista alle 21.15 in piazza Leopardi con il collaudato format di Villa InCanto, in collaborazione con il Conservatorio Scontrino di Trapani e il "Luglio musicale trapanese".