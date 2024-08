Gruppo Cremonini sì al ‘tempo tuta’ all’Inalca di Ospedaletto Lodigiano | cos’è e come funziona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Ottimo accordo sul tempo tuta", che potrebbe fare da apripista in molte altre aziende del comparto alimentare. Così i sindacati del comparto alimentare Fai, Flai e Uila, definiscono l'intesa raggiunta lo scorso 6 agosto e approvata in assemblea a stragrande maggioranza dei lavoratori delle aziende Gescar e Inalca () del sito diil 7 agosto sul cosiddetto 'tempo tuta' cioè il tempo necessario agli addetti per indossare gli abiti da lavoro quando questi sono indispensabili per la propria sicurezza e la sicurezza alimentare della merce trattata. Il tempo tuta? È lavoro Da tempo varie sentenze di ogni livello indicano questo tempo necessario alla vestizione o svestizione quale tempo lavorativo a tutti gli effetti con diverse interpretazioni sui minuti occorrenti.