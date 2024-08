Gli aquilotti di Di Carlo due volte a rete al Picco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un solo precedente in Coppa Italia tra Spezia e Salernitana. Una gara disputata alil 1° dicembre 2015, che mise sulla graticola il tecnico Torrente dopo la sconfitta, sebbene gli ospiti addossarono poi le colpe soprattutto all’arbitro. Il direttore di gara Lo Cicero e il primo assistente Cervelleri furono accusati di non aver visto due evidenti offside, quelli che servirono allo Spezia allenato da Domenico Di(foto), per infilare altrettante reti alle spalle di Terraciano. Erano i sedicesimi di finale dell’edizione 2015-16, e a sigillare l’incontro (2-0) furono prima Calaiò al 13’ e poi al 33’ il difensore Postigo.