Frosinone-Pisa 0-3 | Ottimo esordio di coppa per la squadra di Inzaghi

(Di lunedì 12 agosto 2024)12 agosto 2024 - I nerazzurri dominano in casa dele passano il turno diItalia. Affronteranno il Cesena a fine settembre in casa. A decidere il match i gol di Tramoni, Bonfanti e Arena. PRIMO TEMPO - LaItalia comincia con un tiro di Cuni su punizione al 2', per i padroni di casa, ma si perde sul fondo. Replica al 6' lanerazzurra, sempre su punizione, ma sugli sviluppi del calcio piazzato Tramoni schiaccia troppo il pallone da fuori area e la conclusione è fuori misura. Preme ilche trova anche un gran tiro di Beruatto al 7', ma è reattivo Cerofolini che manda in corner. Al 18' Touré va vicino al gol sfruttando un buco difensivo, ma la palla è alta sopra la traversa. Nerazzurri vicino al gol al 23' con Jevsenak che, di testa, riceve un buon invito da calcio d'angolo, ma la gira alta sopra la traversa.