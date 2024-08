Fiorentina De Gea | Ora mi sento al 100% Serie A tra i campionati più forti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Per me è un orgoglio vestire la maglia viola, per me è un orgoglio rappresentare Firenze, grazie a tutti”. Così David De Gea si è presentato in conferenza stampa ai tifosi della. L’ex portiere del Manchester United poi continua parlando del suo percorso fino a qui e della sua scelta sul club viola: “Vorrei ringraziare tutto lo staff tecnico, è stato un anno diverso dal solito. Ho preso la decisione di fare un anno sabbatico, ma mi sono sempre allenato da solo. Dovevo essere al massimo, quando è arrivata laha avuto le idee chiare, grandi tifosi e una grande storia. La decisione è stata facile e non volevo ritirarmi. Qui ci sono stati grandi portieri e giocatori, spero di fare la storia del club e di dare tutto. Voglio aiutare i più giovani e portare una mentalità vincente”.