Figlio di Gwyneth Paltrow è cresciuto e potrebbe sembrarvi familiare

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 12 agosto 2024)è nota per tenere nascosta la sua vita privata finché non si sente pronta a condividerla. L’attrice condivide raramente immagini dei suoi figli e ora che ha condiviso una foto di suo, la gente è rimasta a bocca aperta. Continuate a leggere per vedere cosa è successo quando la gente ha visto suoadolescente!sta festeggiando il 18° compleanno delMoses. Per l’occasione, l’attrice 51enne ha condiviso una foto del, cosa che fa raramente. Ilha guardato nell’obiettivo con un’espressione molto seria. Indossava una maglietta blu navy. Nella didascalia ha scritto: “Buon 18° compleanno a te,mio. Sono così orgogliosa di ciò che sei. Amo la tua sensibilità, la tua genialità e il tuo umorismo tranquillo”.