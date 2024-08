Cobolli-Paul oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Flaviose la vedrà contro Tommynel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Dopo la finale raggiunta a Washington e il bel successo contro Auger-Aliassime in Canada,riparte dall’Ohio, dove debutterà contro il beniamino di casa, decima testa di serie. L’azzurro partirà sfavorito e sarà chiamato ad una prestazione di livello per avere chance contro un avversario ostico, ma non parte affatto spacciato. Tra i due non c’è alcun precedente. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, lunedì 12 agosto come terzo incontro di giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 21.00.