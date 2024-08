Calciomercato Pubill e Omorodion campioni Olimpici con la Spagna fermati dalle visite mediche | Ginocchia potenzialmente fragili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dalla gioia parigina alla delusione del. Cocente, spietata. E inaspettata. I soggetti sono due: Marce Samu, freschi di vittoria ai Giochicon lae prossimi a due passaggi di squadra che avrebbero potuto cambiare la loro vita. Ma così non sarà, e la motivazione resta clamorosamente la stessa. I fatti:, esterno mancino di 21 anni, di proprietà dell’Almeria, era pronto a firmare per l’Atalanta. È arrivato a Milano nella giornata di sabato, e ieri mattina ha sostenuto, come da prassi, lepropedeutiche alla firma. Si tratta di un’operazione da circa 16 milioni di euro, più qualche bonus.invece ha un anno in meno, è un attaccante ed è di proprietà dell’Atletico Madrid: il Chelsea si era accordato con gli spagnoli per oltre 40 milioni, inserendo anche il cartellino di Gallagher (centrocampista).