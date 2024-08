Banco Bpm | al fianco del gruppo Ivpc 147 mln euro per nuovo impianto eolico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Milano, 12 ago. (Adnkronos) -Bpm ha perfezionato un'operazione di finanziamento di 14,7 milioni dia favore diPower 10 per supportare i costi di sviluppo e costruzione delparcodi Aquilonia e Bisaccia in provincia di Avellino.Bpm sostiene da tempo la crescita del: già in passato l'istituto di credito ha offerto il suo supporto per la costruzione dei parchi eolici di Forenza e di Poggio Imperiale. Nel caso del parco di Aquilonia e Bisaccia, il finanziamento concesso è utilizzato daPower 10 per la costruzione dell', già attivo da aprile 2024, dove sono state installate 2 aerogeneratori Vestas modello V-126-3,8MW e 2 aerogeneratori Vestas modello V-100-2,2 in grado di generare una potenza complessiva di 12 MW. "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto.