Auto finita nei campi lungo l’A1 un mistero Nessuno a bordo

(Di lunedì 12 agosto 2024)fuori strada, scattano i soccorsi, ma anon c’è. Ieri la Stradale è stata impegnata nella ricostruzione, ancora in corso, di un incidente avvenuto, probabilmente, nella prima mattinata,la tratta delMilano-Napoli. All’altezza del comune di Borghetto Lodigiano, nella ccorsia in direzione di Bologna è stata segnalata un’fuori strada. La vettura era in un campo laterale alla tratta e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi hanno dovuto usare l’gru per recuperarla. È stata inviata anche un’ambulanza della Croce bianca e la Stradale per consentire l’arrivo dei soccorritori ha chiuso circa due ore la prima corsia di marcia della tratta. Anziché a un ferito i soccorritori si sono trovati di fronte a un: anon c’erae anche le ricerche nelle zone limitrofe hanno dato esito negativo.