Aperitivi e drink in compagnia un accessorio per la tavola

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 agosto 2024) Villeroy & Boch presenta una nuova versione de La Boule, il suo oggetto di design più iconico. Si tratta de La Petit Boule: una combinazione di design e funzionalità, ideale per glihome made. Pre-, tapas: una tendenza mondiale Olive, patatine, stuzzichini, insieme ad une allache si preferisce, sono gli ingredienti perfetti per un aperitivo all’insegna del relax e del divertimento. Ma anche gli occhi vogliono la loro parte per questo Villeroy & Boch propone La Petit Boule: una piccola sfera di porcellana composta da quattro ciotoline e un piatto, un elegante elemento di design bello da vedere e ideale per servire finger food. Una piccola alternativa La Petit Boule è disponibile nelle tonalità del nero opaco, bianco lucido, bianco e nero a contrasto e nella coloratissima versione Memphis.