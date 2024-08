Amalfi partito il progetto Spiagge Sicure

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue nuovi agenti di Polizia Municipale con mansioni di vigilanza degli arenili e delle aree demaniali. Saranno in servizio da domani adnell’ambito del– Estate 2024”, redatto dalla comandante Agnese Martingano su input dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, e finanziato dal Ministero dell’Interno. Con assunzione a tempo determinato i nuovi agenti saranno operativi sul territorio comunale per contrastare l’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti in questa stagione estiva.