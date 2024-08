Statale 36 traffico in aumento | in due giorni più di un milione di persone in viaggio Le strade più percorse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Lecco, 11 agosto 2024 – Più di undiinsulla36 per i primi duedi grande esodo d'agosto, per scappare dalle città e raggiungere il lago di Como e le montagne delle Valtellina e della Valsassina. Come previsto dagli esperti di Anas, rispetto a settimana scorsa, ilsui 101 chilometri di nastro d'asfalto tra l'hinterland di Milano e le porte della Valtellina, passando dalla Brianza e dalle province di Como e di Lecco, è aumentato, soprattutto in direzione nord, con il 12% di transiti in più solo da Milano verso Monza. La36 e ladello Stelvio La tratta più trafficata è stata proprio quella di Monza, dove. Da venerdì in poi, nella tratta di Monza è stato contato il passaggio di 182mila veicoli tra venerdì e sabato, pari a quasi 4mila all'ora, 65 al minuto, più di uno al secondo.