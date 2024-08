Sinner che stangata nel ranking ATP | 800 punti persi Djokovic è vicino ma non a tiro di sorpasso E Alcaraz…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Si è fermato ai quarti di finale il cammino di Janniknel torneo ATP Masters 1000 del Canada, quest’anno con sede a Montreal: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo lo scorso anno aveva vinto il torneo, che si giocò a Toronto, incamerando 1000nelATP, ma ne ha difesi soltanto 200, perdendone ben 800. L’azzurro in classifica scende così da quota 9570 a 8770, mentre il serbo Novak, assente a Montreal, anche lo scorso anno non era in gara a Toronto, e dunque non perderà, restando a quota 8460. Alle loro spalle nemmeno lo spagnolo Carlos Alcaraz era al via in Canada, invece l‘iberico lo scorso anno giocò ed uscì di scena ai quarti, e dunque dovrà rinunciare ai 180del 2023, scendendo da quota 8130 a 7950., in parole povere, dopo il torneo in Canada, conserverà 310di margine sue 820 su Alcaraz.