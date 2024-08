Si sono lasciati per colpa di Greta Mirko e Perla voce choc dietro l’addio | l’ex tentatrice interviene

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 11 agosto 2024)Brunetti eVatiero si, l’annuncio era arrivato una settimana fa con un post social. Ma secondo qualcuno non sarebbe tutta la veritàci sarebbe, ancora una volta,Rossetti che ha deciso di dire la sua. Nel post sopracitato,spiegava come: “La nostra storia parte da lontano, catapultata in un mondo così strano e difficile da gestire, motivo per cui mipreso del tempo in silenzio, rischiando di mancare di rispetto verso chi mi sostiene ogni giorno”. >> “Ma non è possibile dai”. Jannik Sinner fan disperati, non bastavano le olimpiadi bucate. La segnalazione è pesantissima: cosa è successo “Masicuro che capirete. In questo percorso abbiamo davvero cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili.