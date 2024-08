Si è spenta a 83 anni Maria Grazia Fantuzzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Si ènelle scorse ore, nella giornata di giovedì,, aveva 83. Da tempo malata e ricoverata in una struttura in cui si prendevano cura di lei,era molto conosciuta in città, soprattutto nel quartiere Gardenia. Per tantiaveva lavorato come impiegata alla Salpa, una ditta specializzata nel commercio di frigoriferi, sempre a contatto con la dogana; perno del quartiere alla prima periferia della città. "era una persona gentile e generosa con tutti, si è sempre spesa per gli altri. E anche per questo era molto amata da chi l’ha conosciuta in vita", la ricordano con affetto il noto botanico Ugo Pellini, la moglie Chiara e il figlio Alfredo, suoi parenti. Vedova Muzzi,lascia il figlio Roberto e la sorella Rosanna (storica compagna di Augusto Daolio). I funerali si sono svolti nelle scorse ore.