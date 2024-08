Sangue e cocci di bottiglia di autostazione a Bologna | ferito un ragazzino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Vistose chiazze di. E poidi. Sono stati trovati ieri sera nella zona dell’, dove le volanti e la scientifica sono intervenuti per cercare di ricostruire cosa fosse accaduto. E per capire se quelappartenesse a un quindicenne egiziano, soccorso nel tardo pomeriggio in via Matteotti con diverse ferite tra cui una da taglio alla gamba. Il, con anche la mandibola rotta, portato al pronto soccorso del Maggiore, ha raccontato di essere rimasto vittima di un incidente stradale. Tuttavia, questa versione dovrà essere verificata dai poliziotti attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza della zona, per capire se si tratti di una bugia per nascondere invece una aggressione o una rissa avvenuta appunto nella zona dell’, dove sono state trovate le tracce di una violenta colluttazione.