Re Lear diventa una favola Il gran finale del Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) MONTERONDO MARITTIMO (Grosseto) La pazienza del coltivare ha prodotto i suoi frutti. Questo il filo conduttore del “delle Colline Geotermiche“ di Officine Papage che mercoledì 14 agosto (ore 21,30) si chiude a Monterotondo Marittimo con in scena una riscrittura di Redi Shakespeare, in un contesto molto particolare: il Frassine. E’ un piccolo centro di boscaioli e taglialegna, immerso nelle faggete delle Colline Metallifere: ogni località dove si è svolto ilè stata scelta per farla riscoprire e tornare indietro nel tempo. Nella cornice monumentale di piazza del Santuario andrà in scena uno Shakespeare davvero insolito in prima regionale: “e il suo matto” di Walter Broggini e Luca Radaelli.