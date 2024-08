Paola Egonu MVP delle Olimpiadi! Miglior giocatrice del torneo | trionfo totale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)è stata premiata comedeldi volley femminile alledi Parigi 2024. L’opposto dell’Italia ha ricevuto il riconoscimento come MVP della rassegna a cinque cerchi, in virtù dell’enorme contributo tecnico e agonistico che ha garantito alla nostra Nazionale lungo il cammino che ha portato alla conquista della medaglia d’oro. La bomber veneta ha messo a segno 27 punti nella finale disputata contro gli USA, dove aver già giganteggiato contro Serbia e Turchia quarti e semifinale.è stata impeccabile in fase offensiva, risultando risolutrice nei momenti caldi della fase a eliminazione diretta e chiudendo sempre da top scorer: le grandi rivali Tijana Boskovic e Melissa Vargas si sono arrese negli scontri diretti, poi l’attaccante ha giganteggiato anche nell’atto conclusivo contro le americane.