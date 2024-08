Mudryk prima di Chelsea-Inter | Sono molto forti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Mikhailo, l’esterno delarrivato dallo Shakhtar Donetsk per una cifra intorno ai 100 milioni di euro, ha parlato in questo modo dell’amichevole di oggi contro l’alle ore 16. AMICHEVOLE –torneranno a giocare contro dopo tantissimi anni. Non sarà in una gara ufficiale, anche perché i ricordi per i blues noncosì belli. Ci sarà un’amichevole di grandissimo prestigio in Inghilterra allo Stamford Bridge alle ore 16 e la squadra di Simone Inzaghi è ovviamente già a Londra in occasione dell’incontro. Mancano diversi tasselli alla rosa nerazzurra, tra cui Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e tutta la lunga lista di infortunati sulla via del recupero. Nessuno sarà rischiato, l’obiettivo è quello di portare al 100% i giocatori allagiornata di campionato con il Genoa sabato prossimo.