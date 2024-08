Mattarella chiama Malagò | Orgoglioso delle azzurre del volley e di tutti gli atleti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) “Mi hato il presidenteche ha pregato di fare i complimenti a tutta la squadra femminile dele di allargarli a tutta la federazione, al commissario tecnico Velasco. Non si è perso nessuna partitaragazze, era moltoe ci teneva che arrivasse questo messaggio”. Lo ha detto il presidente del CONI, Giovanni, nel corso della conferenza stampa di fine Olimpiadi di Parigi 2024 a Casa Italia: “Ha allargato a tutta la spedizione i complimenti per i risultati ottenuti – ha aggiunto il numero uno del Coni – Il 23 di settembre alle ore 11 ci ha dato l’appuntamento al Quirinale per la riconsegna del Tricolore conolimpici e paralimpici”.: “dele digli” SportFace.