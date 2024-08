L' Italvolley femminile è d' oro | le americane sconfitte 3-0 Il rientro a casa Italia con la medaglia al petto VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 agosto 2024) AGI - L'della pallavoloha conquistato una meritatissima e storicad'oro alle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre del volley hanno piegato gli Stati Uniti per 3 a 0 (set: 25-18; 25-20; 25-17) al termine di una partita durata 73 minuti dominata sin dall'inizio. Una prestazione incredibile per le ragazze di Julio Velasco, le 'Velasco Girls'. Una giornata memorabile per la pallavolona: dalla prima partecipazione a Sydney 2000 la squadranon aveva mai conquistato unaolimpica e, mai alle Olimpiadi, la pallavolo azzurra (uomini compresi) aveva conquistato lad'oro. Le azzurre della pallavolo hanno scritto la storia, una pagina leggendaria per lo sportno. Lo hanno fatto al cosdella Torre Eiffel schiacciando gli Stati Uniti dopo una partita meravigliosa, emozionante per la bellezza del gioco espresso.