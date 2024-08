La star della ginnastica si gode un po' di relax post olimpico con un bel croissant

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 11 agosto 2024) Parigi, 10 ago. (askanews) – LaamericanaSimone Biles, tre volte medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, approfitta del suo tempo libero per assaggiare unin una boulangerie nel centrocapitale francese, alla vigiliachiusura dei Giochi. Leggi anche › Simone Biles: «Smettete di chiedermi del mio futuro, dopo ogni gara» Nelle immagini la si vede uscire dalla panetteria con ilin mano e un’espressione di gioia nell’addentarlo, mentre una personasua èquipe le chiede di fare una seconda ripresa, probabilmente per un video social. Poi Biles concede un selfie a una poliziotta e risale velocemente in auto accompagnata dalle sue bodyguard.