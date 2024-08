La Cremonese elimina il Bari ma che fatica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Al Giovanni Zini è andata in scena la sfida valevole per l’accesso ai sedicesimi di finale tra, con i padroni di casa che passano ai calci di rigore. La formazione di Longo, molto ispirata nei primi minuti, si affida soprattutto alla qualità di Sibilli, trequartista di fantasia classe 1996. La prima occasione è infatti per gli ospiti, con lo splendido lancio di Fabbri per Lasagna, ma il diagonale dell’ex Verona termina a lato di pochi centimetri. Il primo squillo dei grigiorossi arriva nel finale di tempo, grazie ad un fraseggio per vie centrali tra Castagnetti e Zanimacchia, con il tiro di quest’ultimo termina a lato di poco. Tra le note positive nei primi quarantacinque minuti anche il centrale bulgaro Antov, molto solido in fase difensiva e abile nelle progressioni per creare superiorità numerica.