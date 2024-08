Gil De Ponti l’eterno calciatore d’altri tempi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 11 agosto 2024) Roma, 11 ago – Tra la Via Emilia e l’Appennino tosco-romagnolo ci sono rivalità calcistiche che segnano le varie generazioni di tifosi senza soluzione di continuità. Si può amare la Viola e rimanere comunque legati ai colori del Bologna? E – allo stesso tempo – venire ricordati con affetto nella tanto vicina quanto odiata Cesena? Certo che no. Oppure sì, ma a patto di chiamarsi Gil De. Il figlio delle stelle Fiorentino del rione Lippi, Gianluca – questo il nome di battesimo – nasce nella città di Dante il 14 luglio 1952. Dopo anni passati a bucare portieri nella provincia (Impruneta, Terranuovese, Sangiovannese) alla veneranda età – per un atleta di quei– di ventitre anni passa nelle file del rampante cavalluccio bianconero. È la stagione d’oro dei romagnoli: sesto posto in Serie A e storica qualificazione in Coppa Uefa.