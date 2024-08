Fiamme vicino a Parco Hydromania a Roma

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 agosto 2024) 20.30 Un esteso incendio a,a pochi metri dal Grande Raccordo Anulare e ilacquatico di, evacuato. Molte persone intossicate dal fumo. Il rogo sarebbe stato causato da un'auto data alle, precisamente in via della Pisana: il fumo denso e nero ha invaso la carreggiata in entrambe le direzioni ed è stato visibile anche da altri quartieri. Il rogo si è propagato velocemente: complice il vento. I vigili del fuoco lo avrebbero già circoscritto. Altro incendio ed evacuazioni a Trigoria.