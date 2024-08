Collision 10 08 2024 Arbitro e patriarca

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 agosto 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, andato in scena dall’Esports Stadium Arlington di Arlington, Texas. Una serata ricca di azione ci attende, con un match valido come opportunità titolata per i Trios Titles e un’open challenge di Swerve Strickland! Darby Allin & Hologram vs Premier Athletes (Tony Nese & Josh Woods) (3 / 5)Match di apertura veloce e intenso. Allin e Hologram hanno mostrato una buona intesa, mentre i Premier Athletes hanno cercato di sfruttare la loro potenza. Nel finale, Hologram ha sorpreso Woods con uno schienamento improvviso. Vincitori: Darby Allin & Hologram Prima del match, Mark Sterling ha preso il microfono lamentandosi del trattamento ricevuto in Texas, definendolo un incubo per il suo team. Ha accusato gli avversari di imbrogliare e il pubblico di continuare a sostenerli nonostante tutto.