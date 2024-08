Chelsea-Inter 1-1 pagelle | Sommer para tutto 7 5 Bisseck gigante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) L’pareggia contro ilnell’ultima amichevole dell’estate allo Stamford Bridge per 1-1. Yannla qualsiasi e merita il 7.5, il migliore in campo è Yann. Ledella partita. YANN7.5 – Salva il primo tempo dell’con duete di puro istinto. Lo fa ancora nel secondo tempo conventi incredibili, compreso quello sulla rovesciata. Sul gol subito fa il possibile, non riesce ad evitarlo.– DIFESA YANN8 – Cattivo, feroce, un animale da campo e assolutamente da proporre titolare. L’con questi esterni a destra non può privarsi di. Lui è l’uomo dell’estate nerazzurra, anche oggi è stato decisivo con la cavalcata verticale che ha portato al gol di Thuram. – dal 72? ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Ha il tempo per farsi vedere ancora bene.