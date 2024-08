Caldo e afa | boom di accessi alle piscine bergamasche Ma giugno è stato disastroso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 agosto 2024)didella provincia di Bergamo. Le temperature bollenti che stanno caratterizzando questi giorni invogliano un grande numero di persone a recarsi negli impianti orobici. Per cercare sollievo dae afa, in tantissimi stanno optando per un bel bagno rinfrescante o qualche bracciata: a trascorrere piacevoli momenti di relax e divertimento, dentro e fuori le vasche, sono persone di ogni età, un pubblico che spazia fra famiglie e giovani. Il trend è simile in tutti i centri: gli ingressi sono cominciati a decollare dal primo week-end di luglio, quando il sole ha cominciato a splendere in maniera continuativa, mentre al’afflusso èsottotono per effetto della pioggia persistente.