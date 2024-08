Un campione per amico | la leggenda Michael Jordan torna alla Casa del Habano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Milano, 10 agosto 2024 – In incognito:preferisce passare sottotraccia, non farsi vedere troppo. La sua fama lo precede e ogni volta che viene avvistato fa scalpore, così, la sua ultima e recente visita, nella torrida estate milanese, è passata quasi inosservata, resa nota solo da una famosa pagina social di basket, “La Giornata Tipo”. Perché MJ è fumatore accanito e un grande estimatore di sigari di qualità e così ha scelto il capoluogo lombardo per acquistare alcuni dei suoi amati pezzi pregiati. “Ciao ragazzi, sono il gestore della ‘Del’ a Milano – ha svelato il proprietario Luca, rigorosamente dopo la visita delpagina social – èto a trovarmi un vecchio cliente. Voleva acquistare dei sigari per la sua vacanza in Italia.fine mi ha chiesto di fare una foto da mandare ai suoi amici e io ho accettato volentieri.