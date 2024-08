Trovato morto in piscina a Bologna | otto indagati per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – “Non si può morire così. Mio marito era giovane, sano e un nuotatore esperto. Vogliamo chiarezza e vogliamo sapere se si sarebbe potuto salvare". Queste sono state le prime parole della moglie di Osagie Nosa Kenneth, il nigeriano 38enne, residente a, che èallaJunior di Rastignano, il 17 luglio scorso. La famiglia di Osagie si è rivolta ad un avvocato, Pierluigi Leo, per sporgere denuncia a seguito di quanto avvenuto e fare chiarezza su cause e responsabilità. Si è trattato di un decesso per malore? O al malore è seguito un decesso per annegamento perché Osagie è rimasto troppo sul fondo della? La Procura, nella persona del sostituto procuratore Augusto Borghini, ha aperto un fascicolo per il reato, al momento, digli