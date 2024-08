Tirano vede i carabinieri e scappa | 27enne fermato con dieci grammi di cocaina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024)(Sondrio), 10 agosto 2024 – Alla vista deiè sceso dalla macchina e si è messo a correre. Un comportamento decisamente sospetto quello di un giovane di 27 anni, residente in provincia di Sondrio, che si trovava questa notte col veicolo parcheggiato nel piazzale della stazione di, nascosto vicino a uno dei pullman extraurbani. E infatti, quando i militari dell’Arma l’hannoe perquisito sono spuntati fuori dalle taschedipronti alla vendita e ben 6.150 euro in contanti, con ogni probabilità frutto dell’attività di spaccio. Il ragazzo è stato arrestato e verrà ora processato per direttissima.