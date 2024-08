Riducono in schiavitù una connazionale condannati due fratelli di origine nigeriana

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 10 agosto 2024) Castel Volturno. La polizia ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di 2di, di 31 e 41 anni,in primo grado, a vario titolo, per aver introdotto in Italia unacostringendola a prostituirsi. L’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla vittima che ha raccontato che, dopo essere sbarcata a Reggio Calabria nel 2016 con l’illusione di venire a studiare, è stata poi portata con l’inganno a Castel Volturno dove, all’interno di un appartamento, è stata segregata, abusata sessualmente e costretta per due anni a prostituirsi, al fine di ripagare il debito di 35.000 euro imposto dalla sua sfruttatrice come prezzo per la libertà.