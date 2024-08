Parigi 2024 tuffi | Giovannini e Larsen mancano l’accesso alla finale della piattaforma 10 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Riccardoe Andreas Sargent10maschile dialle Olimpiadi di. Parte molto benecon un tuffo da 76.80, ma la sua gara cala di tono dal secondo tuffo (58.50): il classe 2003 incappa in un altro tuffo inferiore ai 60 punti (59.20 al quarto), poi rialza la testa nel quinto (65.60), per poi riaccendere le speranze con l’ultimo (77.55), chiudendo la gara con 400.65 punti. La beffa arriva con gli 86.40 punti dell’ucraino Sereda, che relegano l’azzurrotredicesima posizione, primo degli esclusi. Percorso inverso, invece, per, che parte da un primo tuffo che totalizza 62.40 punti, andando sempre in crescendo, pur senza mai sfondare quota 70 punti: Andrea Sargent perde qualcosa con i 63.00 punti dell’ultimo tuffo, chiudendo in quindicesima posizione con 394.15 punti totali.