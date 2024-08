Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara di sabato 10 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Tutti gliin10alledi. Penultima giornata della rassegna a cinque cerchi che si apre con l’iconica maratona maschile, per poi lasciare spazio alle finali per le medaglie di pallanuoto, volley e beach volley. Spazio anche alle gare di pentathlon moderno, golf, ciclismo su pista, lotta e molto altro ancora con gli atleti che vanno a caccia di una grande prestazione per regalare al proprio Paese emozioni e soddisfazioni. Ecco, di seguito, la lista delle gare di giornata con azzurre e azzurri impegnati aggiornata in tempo reale in base ai risultati sui campi