Oceania nel trailer ufficiale la sorellina dell’eroina Disney e un nuovo villain minaccioso!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 10 agosto 2024) Durante il D23 Fan Expo è stato presentato ildi2, con il ritorno di Auli’i Cravalho nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson nei panni di Maui. Questa nuova avventura porterà Vaiana e Maui a esplorare terre sconosciute e a scoprire antichi segreti, tra cui l’incontro con un temibile nemico in grado di controllare le tempeste. Ilsvela anche l’esistenza di unaminore per Vaiana e il suo ruolo come guida per il suo popolo. Inizialmente previsto come una serie+, il progetto è stato trasformato in un film per le sale cinematografiche, e iloffre uno sguardo su questa emozionante decisione. Ambientato alcuni anni dopo gli eventi del primo film,2 seguirà la protagonista mentre affronta nuove sfide nel tentativo di unire i popoli dell’oceano.