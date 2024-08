Neonato trovato morto a Parma l’esame del Dna per fare luce sul mistero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 –in giardino: nel Dna potrebbe nascondersi la chiave del. Proseguono nel più stretto riserbo le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di un bimbo di pochi giorni nel giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo, nel Parmense. Il proprietario della villetta, che ieri mattina ha chiamato i carabinieri dopo aver visto il piccolo corpo nel proprio giardino, è ancora in stato di choc. Asulle cause della morte sarà l’autopsia. Verrà utilizzato anche il Dna per cercare di risalire all'identità dele capire da chi è stato partorito. “Quando lo abbiamo visto – ha detto il proprietario della villetta alla Gazzetta di– non volevamo credere ai nostri occhi: abbiamo chiamato subito il 118, ma purtroppo è stato tutto inutile.