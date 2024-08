Luca Fazzi sulle orme di papà Cristiano | Andrea Costa pronto a fare il capitano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Quinta stagione all’alle porte per. Una stagione nella quale il giovane veterano (classe 2002) partirà di rincorsa, chiamato a recuperare dopo l’infortunio al crociato del ginocchio subito a marzo, poco prima dei playoff, e la conseguente operazione. E un’annata nella quale, perché no, ripartire vestendo i gradi di, proprio come il padreormai più di venti anni fa, in un’investitura a cui anche l’ex Nunzio Corcelli ha dato l’ok., come sta e come procede il suo recupero? "Sto bene. Ho già cominciato da un paio di settimane a correre epalestra. Il recupero sta andando bene e lavoro seguito dal preparatore atletico Carlo Marani. Al raduno con il resto della squadra ci sarò, non farò subito la parte di contatti, ma sicuramente lavorerò di più sulla parte atletica.