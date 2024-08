LIVE – Madison maschile ciclismo su pista | Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

Dopo l'incredibile trionfo delle azzurre Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella prova femminile, l'Italia ci riprova con Elia Viviani e Simone Consonni che sperano di riuscire a replicare l'impresa delle compagne di nazionale o addirittura di una sorella nel caso di uno dei due azzurri. Il duo italiano sicuramente avrà dalla sua l'esperienza, ma al via ci saranno alcune vere e proprie corazzate come la Danimarca di Morkov e Larsen, la Francia di Thomas e Boudat e la Gran Bretagna di Hayther e Wood. Sarà una battaglia di 200 giri e 20 sprint, con in palio il titolo olimpico in quella che sarà sicuramente l'ultima gara di Elia Viviani ai Giochi.