LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la finale dell’all-round Farfalle per una medaglia

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59la prima rotazione, quella dei cinque cerchi. Ad esibirsi la squadra francese composta da DOT Ainhoa; INAHO Manelle; JOSEPH-NOEL Celia; LAVIT Justine; VILARINO Lozea che si presenta con il brano Vivre pour le meilleur di Lionel Lorence et David Halliday. 13.58 Questo l’ordine in cui si esibiranno i quintetti: 1 FRA – France 2 AZE – Azerbaijan 3 UKR – Ukraine 4 UZB – Uzbekistan 5 CHN – People’s Republic of China 6 BUL – Bulgaria7 ITA – Italy 8 ISR – Israel 13.54 Italia che ha raccolto un punteggio eccezionale con i cinque cerchi nelle qualificazioni, il primo in assoluto, mentre con i tre nastri e le due palle ha fatto segnare il sesto punteggio complessivo. Oggi serviranno meno sbavature possibili per centrare il podio e sognare anche qualcosa in più. 13.