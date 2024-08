L’Inter guardava in Francia Ma Inzaghi ha la soluzione in casa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Simoneguardano con attenzione alle occasioni per sistemare la difesa. C’era un nome in cima alla lista dei nerazzurri. INTERESSE – A pochi giorni dal via ufficiale della nuova stagione di Serie A,non ha fretta di chiudere per il vice-Bastoni. Dopo l’infortunio di Tajon Buchanan in estate,ha valutato e sondato alcune piste che però non hanno mai convinto né Simonené tantomeno la dirigenza nerazzurra che deve rispettare alcuni paletti precisi dettati dalla nuova società. Oaktree aveva aperto all’arrivo di giovani, chiudendo di fatto ad acquisti con la carta d’identità datata. Di questi nomi, avevano riportato dallaaveva messo gli occhi su Nathan Zézé del Nantes. Il club francese è da tempo una fucina per giovani talenti: proprio per questo il classe 2005 era finito sui taccuini di metà Europa.