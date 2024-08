L’infortunio di Zaniolo la rosa corta i gol subiti | Atalanta quanti dubbi verso Varsavia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 agosto 2024) Se la partita con il Real Madrid è da considerare l’apice della storia dell’, citando proprio mister Gian Piero Gasperini, c’è da sperare che quella che scenderà in campo anon sia la stessa versione nerazzurra che si è vista nelle amichevoli estive. Specialmente le ultime due, nelle quali oltre ai risultati c’è stato tanto di negativo anche nelle prestazioni. Il 3-0 incassato dal St. Pauli venerdì (9 agosto) al Millerntor segue a distanza di 5 giorni il 4-1 del Tardini di Parma, nel quale è arrivato anchedi Scamacca che non ha fatto altro che complicare ulteriormente i piani dell’estate bergamasca, soprattutto in sede di mercato, visto che l’investimento necessario a portare un’alternativa di spessore come Retegui ha inevitabilmente tolto soldi e tempo ad altre trattative che fino a una settimana fa erano considerate prioritarie.