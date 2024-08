La peste suina continua a mietere vittime l’Europa ammonisce l’Italia | Giovanni Filippini nuovo commissario

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 agosto 2024) Laafricana (Psa) è tornata atra i suini allevati in Italia: negli ultimi mesi sono stati riscontrati 8 focolai. Focolai che hanno portato all’abbattimento di circa 20mila capi, in particolare in Lombardia ed Emilia Romagna. Numeri che rischiano di aumentare rapidamente. Secondo l’Eu Veterinary Emergency Team (Euvet), un gruppo di lavoro della Commissione europea,deve fare di più per contrastare l’epidemia. Il virus, infatti, corre più veloce delle barriere e va strutturata una strategia comune per il Nord del Paese. La(ANSA FOTO) – cityrumors.itBisogna ricordare che la Psa è una malattia virale dei suini e cinghiali selvatici che causa un’elevata mortalità. Per l’uomo il virus che la provoca è innocuo, ma per i suini non esistono al momento né vaccino né cure.