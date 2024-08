La campionessa di bellezza Joy viene eletta miss Italia | Ma ama giocare nel fango

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Bella e fiera nel suo portamento, tota dalla sua proprietaria che con pazienza e amore in questi mesi l’ha preparata per le gare. Adesso è arrivato il trionfo. Joy, il meraviglioso esemplare di barbone di 3 anni dell’arcorese Roberta Avallone, è campioneno. Il titolo è stato assegnato durante la gara a Monticchio con la consacrazione di Joy, in gara Millenium Dreamer Sweet Stout, che è salita sul gradino più alto del podio. Una storia che inizia quasi come un miracolo quella di Joy, che con la sua vivacità e allegria ha riempito di gioia la casa di Roberta dove ci sono già altri due cani (un maltese e un rottweiler). "Ho sempre desiderato avere un barbone – racconta Roberta, che di professione fa la totrice – e quando ho visto Joy, all’allevamento di Cassino, mi sono subito innamorata.