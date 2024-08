Insospettabile aveva sei chili di droga in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Tiene seidiin, ma i vicini notano alcuni movimenti sospetti e chiamano la polizia locale. Un 56enne residente a Galliera è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. Da qualche tempo erano giunte al Comando della polizia locale Reno Galliera segnalazioni da parte di diversi cittadini in merito a un insolito andirivieni, soprattutto durante le ore serali e notturne, in un appartamento nella frazione di San Vincenzo. Gli agenti del comandante Massimiliano Galloni hanno, dunque, da subito messo in atto una serie di accertamenti preliminari, in abiti borghesi, per verificare la fondatezza delle segnalazioni dei vicini.