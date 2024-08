Inside Out | in arrivo la serie spin-off Dream Productions

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 10 agosto 2024) Disney e Pixar hanno presentato in anteprima al D23 il primo trailer della prossimatelevisiva diOut, intitolata "". Disney e Pixar hanno presentato in anteprima al D23 il primo trailer della prossimatelevisiva diOut, intitolata. Purtroppo il video non è stato diffuso online, ma potete dare uno sguardo alle immagini qui sotto. "Grazie per aver resoOut 2 il film d'animazione numero 1 di tutti i tempi", ha detto Pete Docter della Pixar sul palco del D23 di Anaheim. "Se amate il film come lo amiamo noi, ho delle grandi notizie".Out 2 contiene una storia d'amore queer? Ecco cosa ne pensa Maya Hawke I dettagli dellaDocter ha detto