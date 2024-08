Gli allievi del Montecchio al ‘mondialino’ di Goteborg in Svezia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Bellissima esperienza per gli2007/2008 dell’Us, che hanno partecipato alla Gothia cup, torneo internazionale che quest’anno ha riunito 1911 squadre da 72 nazioni. I ragazzi e le ragazze (dagli Under 11 agli Under 18) hanno giocato 4.820 partite in 5 giorni su 125 campi. La cerimonia di inaugurazione allo stadio Ullevi diche per l’occasione conteneva circa 50mila persone. La cerimonia ha visto la sfilata delle squadre sorteggiate per rappresentare la loro nazione in stile ‘Olimpiadi’ con dj e cantanti internazionali e uno splendido spettacolo pirotecnico . Lo spirito principale della competizione, che è considerata una sorta di mondiale per squadre maschili e femminili non professionistiche, è quello di riunire ragazzi da tutto il mondo e usare lo sport come strumento di conoscenza e rispetto reciproco.