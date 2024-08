Formazioni ufficiali Manchester City-Manchester United | Community Shield 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Ledi, finale di. La nuova stagione per le due squadre si apre alle ore 16:00 a Wembley, dove ci si contende un prestigioso trofeo. Ampiamente favorita la squadra di Guardiola, che vuole vendicare la sconfitta subita in finale di Coppa di Lega nella stagione precedente. I Red Devils hanno però operato molto sul mercato e, tra Zirkzee e altri acquisti, si sono rinforzati. Proveranno subito a sfruttarli per strappare il trofeo ai rivali cittadini. Di seguito le scelte degli allenatori. Le: In attesa: In attesaSportFace.