Calciomercato Atalanta il nuovo 11 da scudetto! Il sostituto di Koopmeiners e altri 3 colpi | FOTO

(Di sabato 10 agosto 2024) Svolta suldell’in entrata ed uscita. La squadra di Gasperini si prepara per i prossimi importanti appuntamenti tra Supercoppa Europea, campionato e Champions League. L’obiettivo minimo è quello di confermare il risultato straordinario della scorsa stagione ma la squadra è in grado di alzare l’asticella e lottare anche per lo. Una situazione caldissima sul mercato è quella relativa al futuro di Teun, top player e uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. L’olandese è in uscita dopo la richiesta di cessione alla Juventus e la trattativa con i bianconeri è entrata nella fase decisiva. La ‘Vecchia Signora’ ha messo sul piatto 50 milioni più 5 di bonus, la richiesta dei nerazzurri è di 60 milioni ma la trattativa è destinata ad andare in porto.