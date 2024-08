Amichevoli 2024 Cadice-Lazio 0-1 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Lavola in Spagna per lo storico trofeo “Ramon de Carranza” e batte ilper 1-0 grazie alla rete di Noslin. Nell’ultimo test del precampionato, Baroni deve fare a meno di Pedro (che ha chiesto e ottenuto un permesso dalla società dopo la nascita della figlia Adriana) e propone il classico 4-3-3 con Castellanos supportato da Isaksen e Zaccagni sulle ali. Gli spagnolo sono pericolosi sulle corsie esterne, spesso la difesa biancoceleste va in affanno nel liberare l’area sui cross proveniente soprattutto dalla destra, con le scorribande di Alejo. I ritmi non si alzano in un primo tempo senza grosse occasioni, che prova ad accendersi nel finale solamente con i tentativi di Chust da una parte e Isaksen dall’altra. Più velocità e più idee nella ripresa grazie ai cambi, ma sottoporta manca la zampata decisiva.